Er geht dorthin, wo es wehtut: Mit seiner kämpferischen Art spielte sich Jeff Garrett in die Herzen der Chemnitzer Fans. Jetzt läuft er für die Telekom Baskets Bonn auf (hier gegen Ulm).
Er geht dorthin, wo es wehtut: Mit seiner kämpferischen Art spielte sich Jeff Garrett in die Herzen der Chemnitzer Fans. Jetzt läuft er für die Telekom Baskets Bonn auf (hier gegen Ulm). Bild: IMAGO/Eibner
April 2024: Jeff Garrett stemmt den Europapokal in die Luft. Foto: Ernesto Uhlmann
April 2024: Jeff Garrett stemmt den Europapokal in die Luft. Foto: Ernesto Uhlmann Bild: Ernesto Uhlmann
Jeff Garrett klatscht nach einem Spiel in Berlin mit den Fans ab.
Jeff Garrett klatscht nach einem Spiel in Berlin mit den Fans ab. Bild: IMAGO/camera4+
Jeff Garrett im Sondertrikot beim Weihnachtsspiel 2024 gegen Bonn. Das ging für die Niners krachend in die Hose.
Jeff Garrett im Sondertrikot beim Weihnachtsspiel 2024 gegen Bonn. Das ging für die Niners krachend in die Hose. Bild: Alexander Trienitz
Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Niners-Spieler Aher Ukuak bei dieser Aktion im Februar dieses Jahres beim Spiel in Bonn schwer am Knie.
Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Niners-Spieler Aher Ukuak bei dieser Aktion im Februar dieses Jahres beim Spiel in Bonn schwer am Knie. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Ex-Spieler Jeff Garrett vor dem ersten Wiedersehen mit den Niners Chemnitz: „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 30-Jährige war in seiner Chemnitzer Zeit Publikumsliebling und Führungsspieler. Im Sommer wechselte Garrett nach Bonn. Vor dem Wiedersehen an diesem Samstag blickt er auch mit Wehmut zurück.

Es sind besondere Tage für Jeff Garrett. Am kommenden Montag feiert der US-Amerikaner seinen 31. Geburtstag. Fast noch wichtiger: Zwei Tage zuvor hat für ihn eine langweilige Zeit ein Ende. „Dann spielen wir nach zwei Wochen Pause endlich mal wieder. Ich freue mich schon drauf, dass es wieder losgeht“, sagt der Basketballprofi in Diensten...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
