Ex-Spieler Jeff Garrett vor dem ersten Wiedersehen mit den Niners Chemnitz: „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich“

Der 30-Jährige war in seiner Chemnitzer Zeit Publikumsliebling und Führungsspieler. Im Sommer wechselte Garrett nach Bonn. Vor dem Wiedersehen an diesem Samstag blickt er auch mit Wehmut zurück.

Es sind besondere Tage für Jeff Garrett. Am kommenden Montag feiert der US-Amerikaner seinen 31. Geburtstag. Fast noch wichtiger: Zwei Tage zuvor hat für ihn eine langweilige Zeit ein Ende. „Dann spielen wir nach zwei Wochen Pause endlich mal wieder. Ich freue mich schon drauf, dass es wieder losgeht“, sagt der Basketballprofi in Diensten... Es sind besondere Tage für Jeff Garrett. Am kommenden Montag feiert der US-Amerikaner seinen 31. Geburtstag. Fast noch wichtiger: Zwei Tage zuvor hat für ihn eine langweilige Zeit ein Ende. „Dann spielen wir nach zwei Wochen Pause endlich mal wieder. Ich freue mich schon drauf, dass es wieder losgeht“, sagt der Basketballprofi in Diensten...