Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Es geht nur als Team. Und dass auch wirklich eines sind, müssen die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren Trainern schon an diesem Mittwoch beweisen.
Es geht nur als Team. Und dass auch wirklich eines sind, müssen die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren Trainern schon an diesem Mittwoch beweisen. Bild: Alexander Trienitz
Es geht nur als Team. Und dass auch wirklich eines sind, müssen die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren Trainern schon an diesem Mittwoch beweisen.
Es geht nur als Team. Und dass auch wirklich eines sind, müssen die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren Trainern schon an diesem Mittwoch beweisen. Bild: Alexander Trienitz
Meinung
Niners Chemnitz
Kommentar zur aktuellen Situation bei den Niners Chemnitz: Auf Worte müssen nun Taten folgen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus der letzten Saison kennen die Fans der Basketballer die Phrasen noch auswendig, die nach Niederlagen gedroschen wurden – und nach denen nichts passierte. Die Chance ist nun da, es besser zu machen – sagt Sportredakteur Thomas Reibetanz.

Man wolle weiter hart arbeiten, als Team besser werden, aus den Fehlern lernen. Das sind Phrasen, die den Fans der Niners Chemnitz noch aus der vergangenen Saison im Ohr klingen. Damals blieb es bei Worten. Zwar erreichte das Team am Ende noch die Playoffs, eine funktionierende Einheit aber war es nie. Der Umbruch im Sommer war eine Folge dessen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
02.11.2025
4 min.
Ty Brewer nach seiner Glanzleistung für die Niners Chemnitz gegen Braunschweig: „Das ist das Resultat von tollem Teamwork“
Drei der Besten im Spiel der Niners Chemnitz gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig: Nike Sibande, Ty Brewer und Corey Davis (von links) feiern das 93:75 am Samstagabend in der Messe.
Der US-Amerikaner überragte beim 93:75-Sieg in der Bundesliga und erklärte, warum die Zeit mit vier Niederlagen in Folge niemanden beunruhigt hat. Einen Ruhetag gab es für das Team nicht. Die Reise geht nach Frankreich.
Thomas Reibetanz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
08.11.2025
5 min.
Trainer Rodrigo Pastore nach dem Einbruch der Niners Chemnitz im Derby bei Science City Jena: „Das war zu viel Egoismus“
Ratlos und frustriert: Das Trainertrio der NIners Chemnitz mit Gjorgji Kochov, Pau del Tio und Chefcoach Rodrigo Pastore (von links) beim Derby in Jena.
Mit 24:8 überrollten die Chemnitzer Basketballer, angetrieben von 600 Fans, den Aufsteiger im ersten Viertel. Danach wollte nur noch jeder Einzelne glänzen – und das ging beim 72:85 gewaltig in die Hose.
Thomas Reibetanz
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
Mehr Artikel