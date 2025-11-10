Kommentar zur aktuellen Situation bei den Niners Chemnitz: Auf Worte müssen nun Taten folgen

Niners Chemnitz
Aus der letzten Saison kennen die Fans der Basketballer die Phrasen noch auswendig, die nach Niederlagen gedroschen wurden – und nach denen nichts passierte. Die Chance ist nun da, es besser zu machen – sagt Sportredakteur Thomas Reibetanz.
Man wolle weiter hart arbeiten, als Team besser werden, aus den Fehlern lernen. Das sind Phrasen, die den Fans der Niners Chemnitz noch aus der vergangenen Saison im Ohr klingen. Damals blieb es bei Worten. Zwar erreichte das Team am Ende noch die Playoffs, eine funktionierende Einheit aber war es nie. Der Umbruch im Sommer war eine Folge dessen.
