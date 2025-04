Niners Chemnitz behalten in Frankfurt die Ruhe und gewinnen drittes Spiel in Folge

Es war eine zähe Nummer beim Tabellenvorletzten. Am Ende behielten die Chemnitzer in einer hektischen Schlussphase die Nerven und gewannen mit 70:65. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Frankfurt/M.

Bonn, Göttingen, Würzburg - die Auswärtsfahrten der Niners Chemnitz endeten zuletzt immer erfolgreich. Zwei weitere Spiele in fremden Hallen stehen noch an. Das erste heute in Frankfurt. Wie es läuft, lest ihr hier: