Niners Chemnitz gewinnen seit langer Zeit mal wieder zweimal hintereinander: Verdienter Sieg in Würzburg

Im Duell zweier Playoffanwärter legten die Gäste los wie die Feuerwehr, machten es danach aber spannend. Am Ende siegten die Chemnitzer mit 90:83. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Würzburg.

Es geht um den Einzug in die Playoffs. Zwei Kandidaten stehen sich heute in Würzburg gegenüber. Die Gastgeber mit einem wieder erstarkten Kapitän, die Gäste mit einer runderneuerten Mannschaft. Wie es läuft, lest Ihr hier.