Niners Chemnitz gewinnen spektakuläres Europapokalspiel gegen Besiktas Istanbul

Nach zwei Siegen in Folge war der Glaube an die eigene Stärke zurück bei den Chemnitzer Basketballern. Und er hat sie zu einem Sieg gegen das Topteam aus der Türkei getragen. Hier der Krimi zum Nachlesen.