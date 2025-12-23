Niners Chemnitz gewinnen spektakuläres Europapokalspiel gegen Besiktas Istanbul

Nach zwei Siegen in Folge war der Glaube an die eigene Stärke zurück bei den Chemnitzer Basketballern. Und er hat sie zu einem Sieg gegen das Topteam aus der Türkei getragen. Hier der Krimi zum Nachlesen.
Das wird ein neuer Rekord: Noch nie haben sich so viele Gästefans für ein Heimspiel der Niners Chemnitz angekündigt. 500 Anhänger von Besiktas Istanbul werden heute erwartet, wenn es für die Chemnitzer gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der starken türkischen Liga geht. Die Ergebniskrise haben die Niners mit den Siegen zuletzt in Panevezys und gegen Rostock beendet. Heute braucht es aber auch spielerisch eine deutliche Steigerung, um die Überraschung zu schaffen. Ob das gelingt, lest Ihr hier: