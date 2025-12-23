MENÜ
Amadou Sow im Spiel der Niners Chemnitz gegen Besiktas Istanbul.
Amadou Sow im Spiel der Niners Chemnitz gegen Besiktas Istanbul. Bild: Alexander Trienitz
John Newman im Kampf um den Ball.
John Newman im Kampf um den Ball. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow dunkt gegen Besiktas Istanbul ein.
Amadou Sow dunkt gegen Besiktas Istanbul ein. Bild: Alexander Trienitz
Die Besiktas-Fans sorgen in der Messe schon vor dem Spiel für Stimmung.
Die Besiktas-Fans sorgen in der Messe schon vor dem Spiel für Stimmung. Bild: Alexander Trienitz
Etwa 150 Besiktas-Fans sind mit der Straßenbahn zur Messe gefahren und wurden von der Polizei zur Halle geleitet.
Etwa 150 Besiktas-Fans sind mit der Straßenbahn zur Messe gefahren und wurden von der Polizei zur Halle geleitet. Bild: Alexander Trienitz
Die Fans von Besiktas Istanbul haben sich in der Innenstadt am Terminal 3 getroffen und ziehen nun zur Messe.
Die Fans von Besiktas Istanbul haben sich in der Innenstadt am Terminal 3 getroffen und ziehen nun zur Messe. Bild: Denise Märkisch
Das Hinspiel Mitte Oktober verloren die Niners Chemnitz in Istanbul mit 88:93. Kevin Yebo (links) war dabei mit 32 Punkten bester Werfer der Chemnitzer.
Das Hinspiel Mitte Oktober verloren die Niners Chemnitz in Istanbul mit 88:93. Kevin Yebo (links) war dabei mit 32 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz gewinnen spektakuläres Europapokalspiel gegen Besiktas Istanbul
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Nach zwei Siegen in Folge war der Glaube an die eigene Stärke zurück bei den Chemnitzer Basketballern. Und er hat sie zu einem Sieg gegen das Topteam aus der Türkei getragen. Hier der Krimi zum Nachlesen.

Chemnitz.

Das wird ein neuer Rekord: Noch nie haben sich so viele Gästefans für ein Heimspiel der Niners Chemnitz angekündigt. 500 Anhänger von Besiktas Istanbul werden heute erwartet, wenn es für die Chemnitzer gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der starken türkischen Liga geht. Die Ergebniskrise haben die Niners mit den Siegen zuletzt in Panevezys und gegen Rostock beendet. Heute braucht es aber auch spielerisch eine deutliche Steigerung, um die Überraschung zu schaffen. Ob das gelingt, lest Ihr hier:

