Niners Chemnitz nach der Pleite bei den Hamburg Towers: Willkommen im Kampf gegen den Abstieg?

In der Basketball-Bundesliga ist das Team in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg. Der Coach findet klare Worte – und nimmt indirekt auch das Trainerteam in die Pflicht.

„The trend is your friend", lautet ein geflügeltes Wort im englischen Sprachraum. Ursprünglich kommt er aus dem Finanzbereich und besagt, dass sich Entwicklungen eher fortsetzen, als umkehren. Doch auch im Sport wird der Spruch gern benutzt. So war es dann auch keine allzu große Überraschung in der Basketball-Bundesliga, dass die...