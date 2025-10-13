Niners-Spieler Brendan Gregori blüht bei den Kangaroos in Bayern auf und trifft auf einen Ex-Kollegen, der einen Neustart wagt

Niners Chemnitz
Der 20-jährige Pointguard ist für zwei Jahre an einen Drittligisten aus der Nähe von Augsburg ausgeliehen. Einer seiner Mitspieler flog einst wegen Dopingproblemen aus der Chemnitzer Mannschaft.
Als er einen Rekord aufstellte, war die Welt aus den Fugen. Die Coronapandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung legten das öffentliche Leben und große Teile des Sportgeschehens lahm, als Brendan Gregori am 9. März 2021 Geschichte schrieb. Beim Auswärtsspiel der Niners Chemnitz in deren erster Saison in der Basketball-Bundesliga wurde...
