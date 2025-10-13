Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Brendan Gregori (rechts) im Dress der Hessing Kangaroos aus der Nähe von Augsburg in Bayern. Der 20-Jährige hat seine Basketballkarriere in Chemnitz begonnen, ist aktuell von den Niners für zwei Jahre ausgeliehen. Bild: Zoe Rüschenschmidt
Brendan Gregori (rechts) im Dress der Hessing Kangaroos aus der Nähe von Augsburg in Bayern. Der 20-Jährige hat seine Basketballkarriere in Chemnitz begonnen, ist aktuell von den Niners für zwei Jahre ausgeliehen. Bild: Zoe Rüschenschmidt
Niners Chemnitz
Niners-Spieler Brendan Gregori blüht bei den Kangaroos in Bayern auf und trifft auf einen Ex-Kollegen, der einen Neustart wagt
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 20-jährige Pointguard ist für zwei Jahre an einen Drittligisten aus der Nähe von Augsburg ausgeliehen. Einer seiner Mitspieler flog einst wegen Dopingproblemen aus der Chemnitzer Mannschaft.

Als er einen Rekord aufstellte, war die Welt aus den Fugen. Die Coronapandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung legten das öffentliche Leben und große Teile des Sportgeschehens lahm, als Brendan Gregori am 9. März 2021 Geschichte schrieb. Beim Auswärtsspiel der Niners Chemnitz in deren erster Saison in der Basketball-Bundesliga wurde...
15:34 Uhr
2 min.
Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes
Mit dem Sieg in Singapur betrieb Russell auch noch mal Werbung in eigener Sache. (Archivbild)
Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
06.10.2025
3 min.
Niners Chemnitz mit fast schon unheimlichem Verletzungspech: Zwei weitere Spieler fallen länger aus
John Newman erlitt im Spiel der Niners am Freitag gegen Hamburg einen Jochbeinbruch.
Und wieder hat es einen deutschen Spieler erwischt: Bis zum nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag sind die Basketballer fast schon zu einer Nachverpflichtung verdammt.
Thomas Reibetanz
07.10.2025
4 min.
Personalnot bei den Niners Chemnitz: Was halten Sie von einem Comeback, Jonas Richter?
Beim Aus im Playoff-Viertelfinale im Mai dieses Jahres in Heidelberg machte Jonas Richter sein letztes Spiel für die Niners Chemnitz.
Nur noch zwei deutsche Profis stehen im Kader der Basketballer. Nicht wenige Fans wünschen sich den Ex-Kapitän zurück. Denn der müsste doch eigentlich noch fit genug sein. Es gab auch schon Kontakt.
Thomas Reibetanz
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
