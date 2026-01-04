MENÜ
Kevin Yebo (am Ball) machte gegen Rasta Vechta 25 Punkte. Auch die reichten aber nicht. Die Niners Chemnitz verloren nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder einmal.
Kevin Yebo (am Ball) machte gegen Rasta Vechta 25 Punkte. Auch die reichten aber nicht. Die Niners Chemnitz verloren nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder einmal. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners zu dünn besetzt, Vechta zu gut: Die Gründe für das Ende der Siegesserie der Chemnitzer Basketballer
Von Thomas Reibetanz
Mit 90:96 haben die Niners das Bundesligaduell gegen Rasta verloren. Weil die Gäste besser waren. Und weil bei Chemnitz zwei Spieler fehlten, die zuletzt sehr wichtig gewesen sind.

„Wenn wir 90 Punkte machen, müssen wir gewinnen – gerade zuhause“, brachte Rodrigo Pastore nach dem Bundesligaspiel seiner Niners Chemnitz gegen Rasta Vechta auf den Punkt, was zur ersten Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge führte: Die Defensive war, besonders nach der Halbzeitpause, nicht mehr gut genug, um dieses intensive und...
