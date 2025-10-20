Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Da lacht das Maskottchen von Rasta Vechta: Nachdem es zunächst so schien, als würde dessen Mannschaft im Pokalspiel von den Niners Chemnitz überrollt, nahm Rasta im Schlussviertel doch noch Fahrt auf und gewann.
Da lacht das Maskottchen von Rasta Vechta: Nachdem es zunächst so schien, als würde dessen Mannschaft im Pokalspiel von den Niners Chemnitz überrollt, nahm Rasta im Schlussviertel doch noch Fahrt auf und gewann. Bild: Imago/Christian Becker
Da lacht das Maskottchen von Rasta Vechta: Nachdem es zunächst so schien, als würde dessen Mannschaft im Pokalspiel von den Niners Chemnitz überrollt, nahm Rasta im Schlussviertel doch noch Fahrt auf und gewann.
Da lacht das Maskottchen von Rasta Vechta: Nachdem es zunächst so schien, als würde dessen Mannschaft im Pokalspiel von den Niners Chemnitz überrollt, nahm Rasta im Schlussviertel doch noch Fahrt auf und gewann. Bild: Imago/Christian Becker
 9 Bilder
Niners Chemnitz
Rasta Vechta reicht ein Mann auf dem Gaspedal, um müden Niners Chemnitz am Ende davonzufahren: Die Einzelkritik zum Pokalspiel
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitte des dritten Viertels schien die Partie im Pokal-Achtelfinale zugunsten der Chemnitzer gelaufen. Doch genau das war am Ende das Problem. Hier unsere nähere Betrachtung zur Leistung der Chemnitzer Basketballer.

Mit Gavin Schilling haben sich die Niners unter der Woche einen deutschen Spieler für den Flügel geholt. Das Pokalspiel bei Rasta Vechta am Sonntagabend kam für den Neuzugang aber zu früh, auch wenn er schon im Kader stand. Und so musste eine Achterrotation am Ende ziemlich ratlos zusehen, wie ihr ein 18-Punkte-Vorsprung aus den Händen glitt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
19.10.2025
3 min.
Niners Chemnitz scheitern im BBL-Pokal nach dramatischen Schlussminuten bei Rasta Vechta
Kostja Mushidi kehrte im Pokalspiel bei Rasta Vechta nach überstandener Erkrankung ins Team der Niners Chemnitz zurück und machte ein starkes Spiel.
Wie schon im vergangenen Jahr ist für die Chemnitzer Basketballer in ihrer ersten Runde in diesem Wettbewerb Schluss. Mit 86:89 verloren sie, wobei die Gastgeber einen überragenden Mann in ihren Reihen hatten.
Thomas Reibetanz
16.10.2025
2 min.
Die letzte Rille ist zu schmal: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz im Eurocup bei Besiktas Istanbul
 9 Bilder
Die Niners Chemnitz waren mit dem letzten Aufgebot in Istanbul.
Nach vier Ausfällen mussten die Niners das schwere Spiel beim Starensemble mit einer Achterrotation bestreiten und verkauften sich dennoch teuer. Wobei nur drei Spieler wirklich überzeugen konnten, wie unsere nähere Betrachtung zeigt.
Thomas Reibetanz
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel