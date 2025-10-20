Rasta Vechta reicht ein Mann auf dem Gaspedal, um müden Niners Chemnitz am Ende davonzufahren: Die Einzelkritik zum Pokalspiel

Mitte des dritten Viertels schien die Partie im Pokal-Achtelfinale zugunsten der Chemnitzer gelaufen. Doch genau das war am Ende das Problem. Hier unsere nähere Betrachtung zur Leistung der Chemnitzer Basketballer.

Mit Gavin Schilling haben sich die Niners unter der Woche einen deutschen Spieler für den Flügel geholt. Das Pokalspiel bei Rasta Vechta am Sonntagabend kam für den Neuzugang aber zu früh, auch wenn er schon im Kader stand. Und so musste eine Achterrotation am Ende ziemlich ratlos zusehen, wie ihr ein 18-Punkte-Vorsprung aus den Händen glitt....