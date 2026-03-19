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Mit Alonzo Verge (links) und Corey Davis treffen am Samstag zwei der besten Offensivspieler der Liga aufeinander.
Mit Alonzo Verge (links) und Corey Davis treffen am Samstag zwei der besten Offensivspieler der Liga aufeinander. Fotos: Imago
Mit Alonzo Verge (links) und Corey Davis treffen am Samstag zwei der besten Offensivspieler der Liga aufeinander.
Mit Alonzo Verge (links) und Corey Davis treffen am Samstag zwei der besten Offensivspieler der Liga aufeinander. Fotos: Imago
Niners Chemnitz
Spektakel in Orange? Beste Offensivspieler treffen im Duell Vechta gegen Niners aufeinander
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Die Chemnitzer Basketballer sind am Samstag bei den formstarken Rasta-Männern zu Gast. Dabei kommt es zum Duell des aktuell besten Werfers gegen einen der besten Vorbereiter der Liga.

Das könnte spektakulär werden. Wenn an diesem Samstag Rasta Vechta die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga erwartet, ist Langeweile quasi ausgeschlossen. Dafür sprechen schon die Duelle der vergangenen Jahre. In Erinnerung bleiben vor allem die Spiele in der Saison 2023/24, als die Niners auf einer Erfolgswelle surften und kurz nach...
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