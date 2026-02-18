MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Niners Chemnitz um Kostja Mushidi haben das Heimspiel gegen Heidelberg knapp gewonnen.
Die Niners Chemnitz um Kostja Mushidi haben das Heimspiel gegen Heidelberg knapp gewonnen. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Zweikampf.
Kevin Yebo im Zweikampf. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande hängt im Spiel gegen Heidelberg nach einem Dunking am Korb.
Nike Sibande hängt im Spiel gegen Heidelberg nach einem Dunking am Korb. Bild: Alexander Trienitz
Die Niners Chemnitz um Kostja Mushidi haben das Heimspiel gegen Heidelberg knapp gewonnen.
Die Niners Chemnitz um Kostja Mushidi haben das Heimspiel gegen Heidelberg knapp gewonnen. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Zweikampf.
Kevin Yebo im Zweikampf. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande hängt im Spiel gegen Heidelberg nach einem Dunking am Korb.
Nike Sibande hängt im Spiel gegen Heidelberg nach einem Dunking am Korb. Bild: Alexander Trienitz
Live
Niners Chemnitz
Viel Krampf und ganz viel Kampf: Niners Chemnitz gewinnen dramatisches Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Siegen in Folge sah es für die Chemnitzer Basketballer in der Bundesliga wieder freundlicher aus. Gegen Kellerkind Heidelberg sollte der dritte her. Es war ein Krimi mit zwei Verlängerungen. Hier der Ticker zum 99:96.

Chemnitz.

Vier Siege Abstand zu den Abstiegsplätzen sind es nun für die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga. Die einen sagen: Nach unten musste man ja auch nie wirklich schauen, denn mit dem Abstiegskampf werden die Niners nichts zu tun haben. Die anderen sagen: Obacht! So inkonstant, wie die Chemnitzer in dieser Saison spielen, können sie auch ganz schnell wieder abrutschen.

Das heutige Spiel wird einen Hinweis darauf geben, die die Lage wirklich ist. Denn es geht gegen die Heidelberger, die mit nur fünf Siegen auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Verlieren die Niners, wird es wieder enger dort unten drin. Gewinnen sie, kann der Blick nach oben gehen. Wie es läuft, lest Ihr hier:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz siegen nach zwei Verlängerungen
Kevin Yebo und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz behielten im Heimspiel gegen Heidelberg hauchdünn die Oberhand. (Archivbild)
Die Chemnitzer Basketballer rücken näher an die Playoff-Plätze in der Bundesliga heran. Für den Sieg gegen den Tabellenvorletzten aus Heidelberg benötigen sie einen langen Atem.
07.02.2026
2 min.
Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Niners Chemnitz gewinnen Nervenschlacht im Derby gegen den MBC Weißenfels
Kellerkampf in Chemnitz: Die Niners Chemnitz um Kevin Yebo und der MBC Weißenfels schenken sich nichts.
Nach starkem Beginn ließen die Chemnitzer im Ostduell arg nach, es wurde ein offener Schlagabtausch. Den entschieden die Niners am Ende mit 79:75 für sich. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
22:24 Uhr
5 min.
Die verzweifelte Hoffnung auf noch ein Herz
Der kleine Junge wird in der Monaldi-Klinik von Neapel behandelt.
Nach einer misslungenen Transplantation wartet ein Zweijähriger in Neapel dringend auf ein Ersatzorgan. Gesucht wird in ganz Europa. Am Nachmittag bekommen die Eltern jedoch noch eine Hiobsbotschaft.
Christoph Sator, dpa
27.01.2026
2 min.
Noch kein Matchball am kommenden Dienstag: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel bei KK Buducnost Podgorica in Montenegro
Nike Sibande (links) versucht Skylar Mays zu stellen. Am Ende verloren die Niners deutlich in Podgorica.
Bei der 81:97-Niederlage haben sich die ersatzgeschwächten Chemnitzer Basketballer beim Favoriten wacker geschlagen. Jetzt muss nächste Woche ein Sieg her, um weiter vom Achtelfinale träumen zu können. Hier der Ticker zum Spiel.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel