Zurück bei den Niners Chemnitz: der kanadische Spielmacher Kaza Kajami-Keane.
Zurück bei den Niners Chemnitz: der kanadische Spielmacher Kaza Kajami-Keane.
Niners Chemnitz
Vorfreude auf 5000 statt nur 200 Fans: Kaza Kajami-Keane ist zurück bei den Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kanadier hat das bisher beste Spiel in seiner Karriere im April 2024 im Dress der Niners Chemnitz gemacht, ging dann nach Serbien. Jetzt ist der Spielmacher wieder da. Ein anderer Spieler bleibt.

Den Weg zum Gesundheitszentrum Admedia an der Chemnitzer Planitzwiese kannte er noch. Schließlich wohnt Kaza Kajami-Keane ja auch gar nicht weit weg von dem Ort, an dem er an diesem Montag seinen Medizin-Check absolviert hat. „Es ist dieselbe Wohnung, die ich schon vor einem Jahr hatte. Da fühlt es sich noch mehr an wie nach Hause kommen“,...
