Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cheftrainer Rodrigo Pastore bereitet die Basketballer der Niners Chemnitz gerade auf eine anstrengende Saison vor.
Cheftrainer Rodrigo Pastore bereitet die Basketballer der Niners Chemnitz gerade auf eine anstrengende Saison vor. Bild: Alexander Trienitz
Cheftrainer Rodrigo Pastore bereitet die Basketballer der Niners Chemnitz gerade auf eine anstrengende Saison vor.
Cheftrainer Rodrigo Pastore bereitet die Basketballer der Niners Chemnitz gerade auf eine anstrengende Saison vor. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Während die deutschen Basketballer die EM-Krone holten: Niners Chemnitz kassieren knappe Niederlage im vorletzten Testspiel
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer sind in der Saisonvorbereitung unterwegs in Südeuropa. Den Nationalmannschaftskollegen haben sie mit einer Videobotschaft Erfolg gewünscht. Das Finale anschauen konnten sie aber nicht.

Chemnitz.

Zwei Wochen sind es noch, bis die Basketballer der Niners Chemnitz in eine Saison mit vielen neuen Herausforderungen und neuen Erfahrungen starten. Am 28. September sind sie in der Bundesliga in Ulm zu Gast, danach starten anstrengende Monate, in denen es fast nur noch „Englische Wochen“ mit Spielen in der nationalen Liga und erstmals auch im ULEB Eurocup gibt. Zwei Testspiele haben die Niners bis zum Start noch, das letzte findet am kommenden Samstag vor Zuschauern in der Hartmannhalle statt. Dann geht es ab 18.30 Uhr gegen den tschechischen Erstligisten aus Nymburk.

Das vorletzte Testspiel stieg am Sonntag im Rahmen eines Vorbereitungstrips, der bereits vor knapp zwei Wochen begann. Die Niners sind am 1. September zunächst in die Schweiz geflogen, wo sie in Yverdon-les-Bains am Vorbereitungsturnier Landolt Cup teilgenommen haben. Nach Siegen in den Gruppenspielen gegen Fribourg Olympic (92:74) und Limburg United (90:81) standen sie dort im Finale. In einem hochklassigen und intensiven Endspiel unterlagen sie gegen SIG Straßburg mit 74:75.

Grußbotschaft von Mushidi und Yebo nach Riga

Ein Endspiel fand auch an diesem Sonntag statt – und zwar im lettischen Riga. Dort gewann die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in einem Krimi gegen die Türkei den Europameistertitel. Im Vorfeld haben die Niners-Spieler Kostja Mushidi und Kevin Yebo über den Kanal der Bundesliga eine kleine Grußbotschaft nach Riga entsendet – Spieler anderer Vereine machten bei der Aktion ebenfalls mit.

Anschauen konnten sich die Chemnitzer Profis das Finale allerdings nicht. Denn zum gleichen Zeitpunkt fand das zweite Testspiel gegen Dinamo Sassari statt, das die Niners knapp mit 82:86 verloren. Nach dem Turnier in der Schweiz sind die Niners nach Italien weitergereist, zunächst nach Bormio, dann auf die Insel Sardinien. Dort spielten sie bereits am Freitagabend gegen den italienischen Erstligisten, konnten diese Partie mit 90:77 gewinnen. Dabei drehten sie einen Zehn-Punkte-Rückstand kurz nach der Halbzeitpause. Wie schon beim Turnier in der Schweiz konnten dabei vor allem Cory Davis und Ty Brewer dem Spiel ihre Stempel aufdrücken, die waren die besten Werfer. Am Sonntagabend stand nun das „Rückspiel“ an – zeitglich mit dem EM-Finale.

Statistik Spiel 1:
Niners Chemnitz - Dinamo Sassari 90:77 (39:47)
Niners: Brewer (16 Punkte/2 Rebounds/1 Assist), Davis (15/3/6), Sibande (12/1/3), Minchev (11/1/0), Yebo (10/8/4), Sow (10/2/0), Newman III (7/2/2), Kajami-Keane (4/2/4), Beran (3/1/0), Steinfeld (2/3/0)

Statistik Spiel 2:
Niners Chemnitz - Dinamo Sassari 82:86 (44:46)
Niners: Davis (16/0/4), Brewer (14/5/0), Kajami-Keane (12/1/3), Yebo (9/5/3), Sow (7/3/1), Minchev (7/3/1), Beran (6/1/0), Bedime (6/0/0), Sibande (3/3/4), Newman III (2/1/2)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
5 min.
Gerüstet für große Herausforderungen: Wie die Niners Chemnitz das Team hinter dem Team professioneller aufgestellt haben
Diese Männer in weiß sind das Team hinter dem Team: Co-Trainer Gjorgji Kochov, Cheftrainer Rodrigo Pastore, Teammanager Pascal Kühne, Videoanalyst David Gibson, Athletiktrainer Kevin Staumont und Physiotherapeut Alexis Gaillet (von links).
Der 15-tägige Trip in der Saisonvorbereitung dient nicht nur dazu, dass die Spieler enger zusammenrücken. Auch für Trainer und Betreuer ist es eine Generalprobe für eine Spielzeit mit vollem Terminplan.
Thomas Reibetanz
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
07.09.2025
4 min.
Warum Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore trotz der Niederlage gegen Straßburg sehr zufrieden mit seiner Mannschaft ist
In diesem Testspiel war richtig Pfeffer drin: Niners-Neuzugang Nike Sibande (links) im Finale des Landolt Cups gegen Fousseyni Traore von SIG Straßburg.
Die Chemnitzer Basketballer haben im fünften Testspiel die erste Niederlage kassiert. Endlich, könnte man sagen, denn so wurde der Ehrgeiz der Profis noch einmal mehr gekitzelt.
Thomas Reibetanz
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel