Eispiraten Crimmitschau und das Rätselraten um Stürmer Dylan Wruck: Jetzt spricht Trainer Jussi Tuores

Eispiraten Crimmitschau
Der Routinier soll am Freitag erstmals im Kader des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau stehen. Wo die Erfahrung des 33-Jährigen trotz des gelungenen Saisonstarts benötigt wird.
Er gibt im Training augenscheinlich Vollgas. Er verfolgt die Partien aber nur als Zuschauer. Die Rolle von Dylan Wruck beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau sorgt für Rätselraten. Der Deutsch-Kanadier, der eine Schlüsselrolle in der Offensive einnehmen soll, pausiert aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.