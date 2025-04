Er war Weltmeister und er war IM „Gerhard“ - Trauer um Tassilo Thierbach

Seine Partnerin Sabine Baeß und er gewannen 1982 in Kopenhagen als erstes und einziges Eiskunstlaufpaar der DDR WM-Gold. Nun ist Tassilo Thierbach gestorben. Ein Weggefährte erinnert sich.

Bekannte wunderten sich, warum er nicht mehr ans Telefon ging, Nachbarn bemerkten, dass seine Wohnung in Siegmar ausgeräumt wurde: Tassilo Thierbach lebt nicht mehr. Am vergangenen Wochenende verstarb der frühere Eiskunstläufer an den Folgen einer Krebserkrankung im Chemnitzer Bethanien-Krankenhaus. Tassilo Thierbach, geboren am 21. Mai 1956 in...