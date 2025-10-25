Chemnitzer FC beendet Sieglos-Serie gegen Hertha Zehlendorf

Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost Hertha Zehlendorf 2:1 (1:1) bezwungen und damit den fünften Saisonsieg eingefahren.
Nach vier sieglosen Spielen hat der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost endlich wieder einen Dreier eingefahren. Die Himmelblauen bezwangen das Schlusslicht Hertha Zehlendorf vor knapp 3.500 Zuschauern 2:1 (1:1).
