Torschütze Tobias Müller feiert seinen Treffer zum 1:0. Bild: PICTURE POINT / Gabor Krieg
Torschütze Tobias Müller feiert seinen Treffer zum 1:0. Bild: PICTURE POINT / Gabor Krieg
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC holt zum Start drei Punkte
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Himmelblauen sind erfolgreich in die Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Kapitän Tobias Müller markierte das Tor des Tages.

In den vergangenen beiden Jahren ist der Chemnitzer FC jeweils mit einem torlosen Unentschieden in die Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Die Historie der Saison 2025/26 beginnt hingegen mit einem Erfolg. Das Team von Cheftrainer Benjamin Duda bezwang den Greifswalder FC 1:0 (1:0) und sorgte damit unter den 5700 Fans im...
14.08.2025
4 min.
Der Youngster auf dem Zaun: Was eine Hunde-Runde mit dem Sieg des Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig zu tun hat
Nach dem 1:0-Erfolg gegen Chemie Leipzig wurde Torschütze Jonas Marx gleich mal zum Feiern in die Südkurve geholt.
Jonas Marx war am Mittwochabend gerade einmal vier Minuten auf dem Feld, als er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg erzielte. Den Erfolg kann er jetzt länger genießen.
Knut Berger
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
11.08.2025
3 min.
CFC-Trainer Duda freut sich vor Partie gegen Chemie über ein Luxusproblem
Im letzten Spiel in Luckenwalde, das mit 1:2 verloren ging, hatte CFC-Coach Benjamin Duda einiges zu notieren.
Die Himmelblauen beschließen den 3. Spieltag in der Fußball-.Regionalliga-Nordost mit dem Spiel gegen die Leipziger. Die Gäste sind bisher noch ohne Punkt.
Knut Berger
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
17:46 Uhr
1 min.
Eispiraten Crimmitschau: Profis und Verantwortliche lächeln beim Media-Day am Sonntag in die Kameras
Das Mannschaftsfoto für die Eishockey-Saison 2025/26 ist im Kasten. Trainer Jussi Tuores schickt seine Cracks in der neuen Woche täglich auf das Eis.
Holger Frenzel
17:57 Uhr
12 min.
Missbrauch im Fußball: Ein Bungalow, zwei Männer und ein tödliches Geheimnis
Der frühere FSV-Athletiktrainer Rico Krahl* tötete seinen Jugendtrainer.
Ein junger Fußballer wird von seinem Trainer vergewaltigt und verliert das Gedächtnis. Als sie sich nach vielen Jahren wieder begegnen, erschlägt er ihn mit der Axt. Der zwei Jahre alte Fall aus Lichtenstein wird neu verhandelt. Mord oder Affekt?
Manuela Müller
