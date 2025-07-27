Chemnitzer FC holt zum Start drei Punkte

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen sind erfolgreich in die Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Kapitän Tobias Müller markierte das Tor des Tages.
In den vergangenen beiden Jahren ist der Chemnitzer FC jeweils mit einem torlosen Unentschieden in die Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Die Historie der Saison 2025/26 beginnt hingegen mit einem Erfolg. Das Team von Cheftrainer Benjamin Duda bezwang den Greifswalder FC 1:0 (1:0) und sorgte damit unter den 5700 Fans im...
