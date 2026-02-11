Chemnitzer FC: Legendenelf im Mittelfeld spielstark besetzt

Chemnitzer FC
Der Fußball-Regionalligist enthüllt derzeit nach und nach eine von den Fans gewählte Topmannschaft aus 60 Jahren Vereinsgeschichte. Erstmals hat auch ein DDR-Meister den Sprung ins Team geschafft.
Das Mittelfeld kann sich sehen lassen: Im Januar beteiligten sich 2222 Fans des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC anlässlich des 60. Vereinsgeburtstages an der Wahl einer Legendenelf. Am Mittwoch veröffentlichte der Club nun die vier Mittelfeldspieler, die den Sprung in die Mannschaft geschafft haben. Auf Platz eins auf dieser Position mit...
