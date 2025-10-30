Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Fans haben ihre Meinung gebildet und im Stadion deutlich gemacht: Ex-Präsidentin Romy Polster und ihre Cateringfirma wollen sie nicht mehr im Stadion sehen.
Die Fans haben ihre Meinung gebildet und im Stadion deutlich gemacht: Ex-Präsidentin Romy Polster und ihre Cateringfirma wollen sie nicht mehr im Stadion sehen.
Meinung
Chemnitzer FC
Kommentar zum Rechtsstreit zwischen dem Chemnitzer FC und Polster Catering: Der saure Apfel am Imbissstand könnte helfen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Sportlich ist der Traditionsverein im Mittelmaß der Viertklassigkeit versunken, die Fans stehen dennoch hinter dem Verein und der neuen Führung. Genau das könnte bald zu einem großen Problem werden, sagt Sportredakteur Thomas Reibetanz.

Man rüstet sich für die Schlammschlacht. Im Rechtsstreit zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH und der Cateringfirma der ehemaligen Vereinspräsidentin Romy Polster gibt es nach der Verhandlung am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht in Dresden nun noch zwei Optionen. Die erste: Es fällt am 3. Dezember ein Urteil. Sollte das passieren, wird...
