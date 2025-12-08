Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70

Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.

Wenn Frank Uhlig heutzutage auf der Ehrentribüne des CFC-Stadions sitzt, sieht er ziemlich mittelmäßigen Viertligafußball. Einem, der durch und durch mit dem himmelblauen Virus infiziert ist, muss das wehtun. Am Montag wird Uhlig 70 Jahre alt. Und es tut ihm weh. „„Es ist momentan leider nicht schön. Ziel der Mannschaft sollte es sein,... Wenn Frank Uhlig heutzutage auf der Ehrentribüne des CFC-Stadions sitzt, sieht er ziemlich mittelmäßigen Viertligafußball. Einem, der durch und durch mit dem himmelblauen Virus infiziert ist, muss das wehtun. Am Montag wird Uhlig 70 Jahre alt. Und es tut ihm weh. „„Es ist momentan leider nicht schön. Ziel der Mannschaft sollte es sein,...