Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0. Bild: Frank Kruczynski
FCK-Legende Frank Uhlig.
FCK-Legende Frank Uhlig. Bild: privat
Frank Uhlig (rechts fährt Dynamo-Stürmer Frank Lippmann in die Parade. Das Oberligspiel gegen die Dresdner am 13. Oktober 1984 verlor der FCK im Dr.-Kurt-Fischer-Stadion mit 0:4.
Frank Uhlig (rechts fährt Dynamo-Stürmer Frank Lippmann in die Parade. Das Oberligspiel gegen die Dresdner am 13. Oktober 1984 verlor der FCK im Dr.-Kurt-Fischer-Stadion mit 0:4. Bild: Frank Kruczynski
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0. Bild: Frank Kruczynski
FCK-Legende Frank Uhlig.
FCK-Legende Frank Uhlig. Bild: privat
Frank Uhlig (rechts fährt Dynamo-Stürmer Frank Lippmann in die Parade. Das Oberligspiel gegen die Dresdner am 13. Oktober 1984 verlor der FCK im Dr.-Kurt-Fischer-Stadion mit 0:4.
Frank Uhlig (rechts fährt Dynamo-Stürmer Frank Lippmann in die Parade. Das Oberligspiel gegen die Dresdner am 13. Oktober 1984 verlor der FCK im Dr.-Kurt-Fischer-Stadion mit 0:4. Bild: Frank Kruczynski
Chemnitzer FC
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.

Wenn Frank Uhlig heutzutage auf der Ehrentribüne des CFC-Stadions sitzt, sieht er ziemlich mittelmäßigen Viertligafußball. Einem, der durch und durch mit dem himmelblauen Virus infiziert ist, muss das wehtun. Am Montag wird Uhlig 70 Jahre alt. Und es tut ihm weh. „„Es ist momentan leider nicht schön. Ziel der Mannschaft sollte es sein,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
28.11.2025
3 min.
Bozic rettet Chemnitzer FC späten Punkt gegen den BFC Dynamo
Roman Eppendorfer (r., hier gegen Berlins Leander Fritzsche) und der CFC sind gegen den BFC Dynamo nicht über ein 1:1 hinausgekommen.
Die erwartete Reaktion nach dem 0:4 in Zwickau ist größtenteils ausgeblieben. In einem zähen Heimspiel retteten die Himmelblauen in der Fußball-Regionalliga erst in der Schlussphase wenigstens einen Zähler.
Frank Grunert
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
14.11.2025
5 min.
Vorm Pokalspiel des Chemnitzer FC beim Reichenbacher FC: Das sagt einer, der die Trikots beider Vereine trug
Bernd Richter ist als aktiver Fußballer einst viele Jahre im Trikot des FC Karl-Marx-Stadt und des Reichenbacher FC aufgelaufen. Das Foto zeigt ihn im Stadion am Wasserturm in Reichenbach.
Bernd Richter hat als junger FCK-Fußballer für ein ganz besonderes himmelblaues Kapitel gesorgt und später 400-mal für die Vogtländer gespielt. Welches Problem er jetzt mit dem Duell der Ex-Klubs hat.
Monty Gräßler
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel