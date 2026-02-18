MENÜ
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans?
Jan Hochscheidt, Marvin Stefaniak oder Pascal Testroet (von links): Wie hoch steht welches Veilchen in der Gunst der weiblichen Fans? Bild: Sven Sonntag/Collage Freie Presse
 11 Bilder
FC Erzgebirge Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Wer ist der attraktivste Veilchenkicker aller Zeiten?
Redakteur
Von Anna Neef
0:00

Haarfarbe und Figur oder Charakter und Ausstrahlung: Sexy kann einen Fußballer so manche Eigenschaft machen. Und beim FCE? „Freie Presse“ richtet eine kleine Umfrage an die weiblichen Fans.

Attraktivität ist wie so vieles natürlich immer Ansichtssache: Was der eine oder die eine am anderen mag, gefällt dem nächsten gar nicht. Die Haarfarbe zum Beispiel oder die Figur. Und bei Fußballern? Zählt allein das Äußere? Oder spielen bei den Sympathien der weiblichen Fans auch und vor allem – oder vielleicht auch gar nicht –...
07.02.2026
3 min.
Pfostenpech und Lattenglück: Erzgebirge Aue gegen Saarbrücken erneut ohne Sieg
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Mika Clausen (li.), wartet weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr.
Der FC Erzgebirge Aue hat einen Befreiungsschlag im Drittliga-Abstiegskampf verpasst. Gegen Saarbrücken gab es ein torloses Remis. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
19.02.2026
3 min.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Jürgen Freitag
13.02.2026
4 min.
Erzgebirge Aue beweist Riesenmoral in Köln: Aufholjagd nach Kacktor-Alarm
Der FC Erzgebirge Aue um Marcel Bär (Mi.) hat sich in Köln einen wichtigen Punkt erkämpft.
Der FC Erzgebirge hat Moral im Abstiegskampf bewiesen und sich nach einem 0:2-Rückstand noch zurückgekämpft. Damit sorgten die Veilchen für einen Dämpfer in der Kölner Karnevalsstimmung.
Paul Steinbach
13.02.2026
10 min.
Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt
Franziska Mehlhorn, 41, aus dem Erzgebirge unter den Nordpolarlichtern auf Svalbard/Spitzbergen.
Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.
Franziska Mehlhorn
10:03 Uhr
2 min.
Weimer fordert Freilassung von DW-Journalisten in der Türkei
Kulturstaatsminister Weimer betont: "Journalistische Arbeit ist keine Straftat". (Archivbild)
Nach der Festnahme eines Deutsche-Welle-Korrespondenten in der Türkei fordert Kulturstaatsminister Weimer dessen sofortige Freilassung – und spricht von haltlosen Vorwürfen.
10:12 Uhr
2 min.
Neuer Aussichtsturm in Polens Bergen
Mit bodentiefen Glasfenstern, Außenbalkon und Skywalk: der neue Aussichtsturm in Krynica-Zdrój.
Mutige gucken durch den Glasboden: Südlich von Krakau verspricht ein neuer Turm Nervenkitzel und Ausblicke. Es ist nicht das erste bemerkenswerte Bauwerk dieser Art in den Sandezer Beskiden.
