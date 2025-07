DFB terminiert Drittliga-Ansetzungen: Wann der FC Erzgebirge Aue auf Hansa Rostock trifft

Am ersten August-Wochenende startet die Drittligasaison 2025/26. Die Veilchen empfangen zum Auftakt den FC Hansa. Nun ist auch klar, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwochvormittag die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage der neuen Drittligasaison 2025/26 bekannt gegeben. Demnach startet der FC Erzgebirge Aue am Sonntag, den 3. August, um 13.30 Uhr im Ostkracher gegen den FC Hansa Rostock in die neue Spielzeit. Die Veilchen hoffen dort auf ein...