Dieser Spieler des FC Erzgebirge Aue reist erneut zur Nationalmannschaft

In der Länderspielpause im Oktober verbuchte Jonah Fabisch die Einsätze drei und vier für die National-Elf Simbabwes. Nun gehört der 24-Jährige erneut zum Kader.

Trotz der Entlassung des Deutschen Michael Nees als Nationaltrainer von Simbabwe bleibt Jonah Fabisch vom FC Erzgebirge im Kader des derzeit 129. der Fifa-Weltrangliste. Wie der FC Erzgebirge am Dienstag bestätigte, wurde der 24-Jährige, der bislang viermal das Nationaltrikot seines Heimatlandes trug, erneut für zwei Länderspiele nominiert.