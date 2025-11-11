Dieser Spieler des FC Erzgebirge Aue reist erneut zur Nationalmannschaft

FC Erzgebirge Aue
In der Länderspielpause im Oktober verbuchte Jonah Fabisch die Einsätze drei und vier für die National-Elf Simbabwes. Nun gehört der 24-Jährige erneut zum Kader.
Trotz der Entlassung des Deutschen Michael Nees als Nationaltrainer von Simbabwe bleibt Jonah Fabisch vom FC Erzgebirge im Kader des derzeit 129. der Fifa-Weltrangliste. Wie der FC Erzgebirge am Dienstag bestätigte, wurde der 24-Jährige, der bislang viermal das Nationaltrikot seines Heimatlandes trug, erneut für zwei Länderspiele nominiert.
