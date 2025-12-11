Ein Traum geht in Erfüllung: Profi des FC Erzgebirge Aue für den Afrika-Cup nominiert

In eineinhalb Wochen verabschieden sich die Fußballer des Drittligisten in die Winterpause – alle außer einer. Jonah Fabisch erlebt mit dem Endrundenturnier in Marokko ein Karriere-Highlight.

Es ist der Traum eines jeden Fußballspielers, eines Tages für die Nationalmannschaft aufzulaufen und sein Land bei einem großen Endrundenturnier zu repräsentieren. Für Jonah Fabisch geht dieser Traum nun in Erfüllung. Der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge Aue wurde am Donnerstag vom simbabwischen Fußballverband für den Afrika-Cup...