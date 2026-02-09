MENÜ
Nach dem torlosen Unentschieden gab es aufbauende Worte von den Fans. Zuvor hatten sie eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen.
Nach dem torlosen Unentschieden gab es aufbauende Worte von den Fans. Zuvor hatten sie eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue benötigt Siegermentalität: „Es geht ums gewinnen!“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Dem Fußball-Drittligisten fehlten gegen Saarbrücken die Tore. Neu-Cheftrainer Dabrowski wolle am Spiel im letzten Drittel arbeiten. Nichtsdestotrotz gab es auch positive Erkenntnisse.

Ganz zufrieden war Christoph Dabrowski nach seinem Debüt an der Seitenlinie des FC Erzgebirge Aue nicht. Diesen Eindruck zumindest vermittelten die Aussagen des neuen Cheftrainers nach dem torlosen Unentschieden gegen den Mitabstiegskonkurrenten aus Saarbrücken. Allen voran haderte Dabrowski mit der Konsequenz und Galligkeit im letzten Drittel...
Mehr Artikel