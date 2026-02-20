Erzgebirge Aue vor Derby gegen Energie Cottbus: „Dürfen uns nicht von der Tabelle leiten lassen“

FC Erzgebirge Aue
Der 2026 noch sieglose FC Erzgebirge Aue trifft auf den im neuen Jahr noch ungeschlagenen FC Energie Cottbus. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Aue-Trainer Dabrowski geht es um Haltung.
Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus. Es ist ein Prestigeduell. Ein Aufeinandertreffen zweier Traditionsclubs. Ein Ostschlager. Es ist eine Begegnung zweier Mannschaften, dessen Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein könnte. Abstiegsangst trifft auf Aufstiegshoffnung. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Für beide Ostclubs ist es ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.