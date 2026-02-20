Erzgebirge Aue vor Derby gegen Energie Cottbus: „Dürfen uns nicht von der Tabelle leiten lassen“

Der 2026 noch sieglose FC Erzgebirge Aue trifft auf den im neuen Jahr noch ungeschlagenen FC Energie Cottbus. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Aue-Trainer Dabrowski geht es um Haltung.

Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus. Es ist ein Prestigeduell. Ein Aufeinandertreffen zweier Traditionsclubs. Ein Ostschlager. Es ist eine Begegnung zweier Mannschaften, dessen Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein könnte. Abstiegsangst trifft auf Aufstiegshoffnung. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Für beide Ostclubs ist es ein... Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus. Es ist ein Prestigeduell. Ein Aufeinandertreffen zweier Traditionsclubs. Ein Ostschlager. Es ist eine Begegnung zweier Mannschaften, dessen Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein könnte. Abstiegsangst trifft auf Aufstiegshoffnung. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Für beide Ostclubs ist es ein...