Ex-Erzgebirge-Aue-Profi Kallenbach entreißt Chemnitzer FC den Heimsieg: „Ein Supergefühl“

William Kallenbach hat seinen ersten Regionalligatreffer für den FC Eilenburg ausgerechnet im Duell mit einem Erzrivalen seines Ex-Clubs erzielt. Beim FCE ist er nicht der einzige mit Auer Vergangenheit.

William Kallenbach spielt seit sechs Wochen nicht mehr für den FC Erzgebirge Aue. Der Kumpelverein schlägt offenbar aber immer noch in ihm. Ausgerechnet im Duell mit einem der größten Veilchen-Rivalen, dem Chemnitzer FC, erzielte der quirlige Offensivspieler seinen ersten Regionalligatreffer für seinen neuen Club – und was für einen: In...