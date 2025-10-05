Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
William Kallenbach bejubelt seinen Last-Minute-Ausgleichstreffer.
William Kallenbach bejubelt seinen Last-Minute-Ausgleichstreffer. Bild: G. Krieg/Picture Point
William Kallenbach bejubelt seinen Last-Minute-Ausgleichstreffer.
William Kallenbach bejubelt seinen Last-Minute-Ausgleichstreffer. Bild: G. Krieg/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ex-Erzgebirge-Aue-Profi Kallenbach entreißt Chemnitzer FC den Heimsieg: „Ein Supergefühl“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

William Kallenbach hat seinen ersten Regionalligatreffer für den FC Eilenburg ausgerechnet im Duell mit einem Erzrivalen seines Ex-Clubs erzielt. Beim FCE ist er nicht der einzige mit Auer Vergangenheit.

William Kallenbach spielt seit sechs Wochen nicht mehr für den FC Erzgebirge Aue. Der Kumpelverein schlägt offenbar aber immer noch in ihm. Ausgerechnet im Duell mit einem der größten Veilchen-Rivalen, dem Chemnitzer FC, erzielte der quirlige Offensivspieler seinen ersten Regionalligatreffer für seinen neuen Club – und was für einen: In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
04.10.2025
4 min.
Chemnitzer FC verpasst Heimsieg nach Bozic-Rot und Ausgleichstor eines Ex-Aue-Profis
Dejan Bozic (rechts) flog in der zweiten Hälfte vom Platz.
Lange befanden sich die Himmelblauen auf der Siegerstraße. Am Ende aber kam der CFC gegen den FC Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus.
Paul Steinbach
05.10.2025
5 min.
Chemnitzer FC hadert mit Punktverlust – die Rote Karte gelte jedoch nicht als Ausrede
Schiedsrichter Johannes Drößler schickte Dejan Bozic vorzeitig in die Kabine. Der Angreifer hatte sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.
Nach den verschenkten zwei Punkten im Heimspiel gegen Eilenburg sind die Himmelblauen bedient – und auf der Suche nach Antworten.
Paul Steinbach
Mehr Artikel