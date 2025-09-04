FC Erzgebirge Aue: Jonah Fabisch muss Länderspielreise absagen – Traum vom Afrika-Cup lebt weiter

Aue-Profi Jonah Fabisch konnte aufgrund seiner Gehirnerschütterung nicht zur Nationalelf von Simbawe reisen. Nun traf er im Testspiel am Mittwoch auf seinen Ex-Club.

Eigentlich sollte er an diesem Freitag in der Elfenbeinküste auf die Nationalmannschaft Benins treffen, am Dienstag dann in Südafrika auf Ruanda. Eigentlich. Denn daraus ist für Jonah Fabisch nichts geworden. Der Fußballer des FC Erzgebirge Aue erlitt vor zwölf Tagen im Spiel gegen Havelse eine Gehirnerschütterung und musste deshalb seine...