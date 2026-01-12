MENÜ
Der FSV Zwickau bei der Ankunft am Flughafen in Antalya.
Der FSV Zwickau bei der Ankunft am Flughafen in Antalya. Bild: Torsten Ewers
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Spaß und Lockerheit bei Ankunft in der Türkei
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Regionalliga-Fußballer sind in ihrem Wintertrainingslager angekommen. Dort sind auch zwei Testspiele geplant – unter anderem gegen ein Team aus Asien.

Die Stimmung war gut, als der FSV Zwickau am Sonntagabend auf dem Flughafen in Antalya ankam. Besonders schlagfertig und gut aufgelegt präsentierte sich Chefcoach Rico Schmitt beim Warten auf das Gepäck. Am Band stand auch der CFC-Tross samt seinen Fans, die nur knapp zwanzig Minuten später am selben Flughafen ankamen. Als er seinen Koffer sah,...
