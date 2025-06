FSV Zwickau startet Dauerkartenverkauf und nimmt sich dabei selbst auf die Schippe

Der Fußball-Regionalligist hat sich für die neue Saison eine Menge für seine Anhänger einfallen lassen. Dafür müssen die Jungs von Trainer Rico Schmitt am Donnerstag schon vor dem Trainingsauftakt ran.

Der FSV Zwickau wird sich am Donnerstag gleich doppelt aus der Sommerpause zurückmelden: Kurz vor dem ersten öffentlichen Training (17.30 Uhr) der Regionalliga-Mannschaft beginnt 16 Uhr der Vorverkauf der neuen Dauerkarte, sowohl an der GGZ Arena als auch online. Wie der Verein am Montag informierte, gibt es am Stadion nicht nur die erste...