Bewegungsfreudiger Hobbybäcker vom LAC Chemnitz will in deutsche Spitze sprinten

Gleich das erste Jahr im LAC-Trikot war für den Thüringer Benedikt Wallstein ein erfolgreiches. Jetzt will der 20-Jährige mehr, richtet alles auf den Sport aus. Gute Gene bringt er mit.

Das müssen die berühmten Gene sein, die Sprintass Benedikt Wallstein einst in die Wiege gelegt wurden. Denn Mutter Stefanie gehörte unter ihrem Mädchennamen Möller zu den Bob-Pionierinnen in Deutschland. Zusammen mit Sabine Knabe hatte die Thüringerin 2000 in Altenberg, bei der ersten WM der Frauen im Zweierbob – die damals das Duo... Das müssen die berühmten Gene sein, die Sprintass Benedikt Wallstein einst in die Wiege gelegt wurden. Denn Mutter Stefanie gehörte unter ihrem Mädchennamen Möller zu den Bob-Pionierinnen in Deutschland. Zusammen mit Sabine Knabe hatte die Thüringerin 2000 in Altenberg, bei der ersten WM der Frauen im Zweierbob – die damals das Duo...