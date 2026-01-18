Chemnitzer Eistanzpaar nach starker Europameisterschaft: „Unsere Freude geht durch die Decke“

Chemnitz
Normalerweise hätten sie diese Eiskunstlauf-EM nur als TV-Zuschauer, plötzlich waren sie mittendrin. In Sheffield übertrafen die Chemnitzer Eistänzer Charise Matthaei und Max Liebers sogar die eigenen Erwartungen.
Am Ende der wohl turbulentesten Woche ihrer bisherigen Eistanz-Karriere strahlten Charise Matthaei und Max Liebers um die Wette. Sogar in den britisch-nüchternen Katakomben der Sheffield-Arena verströmte das Duo vom Chemnitzer EC ansteckende Fröhlichkeit. Und das aus gutem Grund: Zwei Jahre nach ihrem verunglückten EM-Debüt in Kaunas...
