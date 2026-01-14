Schnell die Koffer packen: Chemnitzer Eistanz-Paar fliegt zur Europameisterschaft nach Sheffield

Charise Matthaei und Max Liebers wurden kurzfristig für die EM in Großbritannien nachnominiert. Dort geht es am Freitag mit dem Pflichttanz los.

Paukenschlag zum Start der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield: Die fünfmaligen Deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan mussten ihre Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Benjamin Steffan hatte das offizielle Training am Dienstag wegen eines Infekts abgebrochen. Somit kommen die viermaligen deutschen... Paukenschlag zum Start der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield: Die fünfmaligen Deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan mussten ihre Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Benjamin Steffan hatte das offizielle Training am Dienstag wegen eines Infekts abgebrochen. Somit kommen die viermaligen deutschen...