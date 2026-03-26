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Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan verpassten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand das Kürfinale. Das wollen sie jetzt vergessen machen.
Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan verpassten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand das Kürfinale. Das wollen sie jetzt vergessen machen. Foto: Imago
Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan verpassten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand das Kürfinale. Das wollen sie jetzt vergessen machen.
Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan verpassten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand das Kürfinale. Das wollen sie jetzt vergessen machen. Foto: Imago
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Wird es ihr letzter Tanz? Eistanzpaar will Olympiadebakel vergessen machen
Von Andreas Frank
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Seit zwölf Jahren sind Jennifer Janse van Rensburg und der gebürtige Chemnitzer Benjamin Steffan ein Paar auf dem Eis. Olympia war ein Desaster, bei der Weltmeisterschaft in Prag soll es nun besser laufen. Womöglich wird es der letzte gemeinsame Auftritt.

Als Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan erstmals das Eis der Prager O2-Arena unter den Kufen spürten, war den beiden Eistänzern nicht mehr anzusehen, wie schwer sie die olympische Enttäuschung von Mailand im Februar getroffen hatte. Wie am Schnürchen lief das Training, die Tränen nach dem Verpassen des Kürfinales bei den...
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