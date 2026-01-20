Dreisprung-Ass aus Chemnitz beendet Karriere, doch die Leidenschaft brennt weiter

Maria Purtsa vom LAC Chemnitz holte zwei Deutsche Meistertitel und flog über die magische Grenze von 14 Metern. Mit Demut und Dankbarkeit blickt die 30-Jährige auf ihre Laufbahn, an deren Ende sie für Griechenland startete.

Es passierte im vergangenen Dezember, da standen die Dopingkontrolleure bei Maria Purtsa vor der Tür. „6 Uhr früh haben sie uns geweckt“, erzählt die Athletin vom LAC Erdgas Chemnitz, die mit ihrem Verlobten Noel auf dem Kaßberg wohnt. „Noel meinte nur: Das haben wir zum Glück niemals wieder“, sagt die 30-Jährige und muss lachen.... Es passierte im vergangenen Dezember, da standen die Dopingkontrolleure bei Maria Purtsa vor der Tür. „6 Uhr früh haben sie uns geweckt“, erzählt die Athletin vom LAC Erdgas Chemnitz, die mit ihrem Verlobten Noel auf dem Kaßberg wohnt. „Noel meinte nur: Das haben wir zum Glück niemals wieder“, sagt die 30-Jährige und muss lachen....