Kati Witt tanzt ab sofort an der Wand des Chemnitzer Sportforums

80 Namen finden sich auf dem „Walk of Fame“ am Marathonturm im Sportforum, der am Sonntag feierlich eröffnet wurde. Er wirft einen Blick auf alte Zeiten. Einige Sportlegenden waren persönlich vor Ort.

Geduldig steht die alte Frau in der prallen Sonne und wartet. Dann ist sie endlich an der Reihe. Sie drückt Lars Riedel einen Kugelschreiber in die Hand und lässt sich vom einstigen Diskuswerfer ein Autogramm geben. Renate Hüppel ist schon 91 und immer noch fit wie ein Turnschuh. „Ich habe mich viel bewegt in meinem Leben", sagt die...