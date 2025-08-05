Limbacher Triathlet meistert höchsten Alpen-Marathon: „Das Härteste, das ich je gemacht habe“

Chemnitz
Extremsportler Alexander Kunze hat im Pitztal einen 46 Kilometer langen Trail absolviert, der ihm viel abverlangte.
Das Pitztal in Tirol ist eine sehenswerte Gegend. Jedes Jahr strömen hunderttausend Menschen in das inmitten der Ötztaler Alpen gelegene Tal, das nicht einmal 8000 Einwohner zählt. Für Wanderer und Skifahrer ist es eine äußerst beliebte Urlaubsregion. Alexander Kunze ist in den letzten Tagen allerdings nicht im Pitztal gewesen, um Urlaub zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.