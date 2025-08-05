Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erschöpft und total durchnässt, aber heil kam Alexander Kunze nach 9:05:05 Stunden und ein paar Extrakilometern im Ziel an.
Erschöpft und total durchnässt, aber heil kam Alexander Kunze nach 9:05:05 Stunden und ein paar Extrakilometern im Ziel an.
Limbacher Triathlet meistert höchsten Alpen-Marathon: „Das Härteste, das ich je gemacht habe“
Von Paul Steinbach
Extremsportler Alexander Kunze hat im Pitztal einen 46 Kilometer langen Trail absolviert, der ihm viel abverlangte.

Das Pitztal in Tirol ist eine sehenswerte Gegend. Jedes Jahr strömen hunderttausend Menschen in das inmitten der Ötztaler Alpen gelegene Tal, das nicht einmal 8000 Einwohner zählt. Für Wanderer und Skifahrer ist es eine äußerst beliebte Urlaubsregion. Alexander Kunze ist in den letzten Tagen allerdings nicht im Pitztal gewesen, um Urlaub zu...
