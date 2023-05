Trotz Niederlage in Ludwigsburg: Niners Chemnitz haben Playoff-Einzug noch in der eigenen Hand

Ein Sieg fehlt noch. Gewinnen sie an diesem Sonntag in Heidelberg, dann haben die Niners Chemnitz erneut die Playoffs der Basketball-Bundesliga erreicht. Dass sie vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde in dieser komfortablen Ausgangslage sind, haben sie der schwächelnden Konkurrenz im Kampf um die begehrten Tickets für die Meisterrunde zu verdanken - und sich selbst. Denn trotz der 79:86-Niederlage am Freitagabend in Ludwigsburg haben sie es durch eine Siegesserie zuvor noch selbst in der Hand. Nachdem die Chemnitzer noch vor ein paar Wochen um den Klassenerhalt bangen mussten, haben sie die Kurve bekommen und auch beim Tabellensechsten in Baden-Württemberg bewiesen, dass sie derzeit in überragender Form sind. Bis zum Ende des dritten Viertels lagen sie immer vorn, bevor die Gastgeber aufdrehten. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.