10 Jahre Enduro-Jugend-Cup Ost: WM-Fahrer wird beim Jubiläum zum Streckenposten

Zschopau
Beim Saisonfinale in Hilmersdorf stand der Nachwuchs wieder im Mittelpunkt. Neben 75 jungen Fahrern waren aber auch etwas ältere Sportler dabei, die für den Erfolg dieser einzigartigen Serie stehen.
Weil der ADAC-Enduro-Jugend-Cup Ost seit mittlerweile zehn Jahren eine bedeutende Plattform für den Enduro-Nachwuchs in Ostdeutschland darstellt und maßgeblich zur Entwicklung junger Talente beiträgt, wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Die Gala fand am Samstag in Hilmersdorf statt, kurz nachdem das Finale der diesjährigen Saison über...
