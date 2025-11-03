Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noah Zabel (weiß) eröffnete das Fest zu 40 Jahren Judo in Schlettau. Der Fight führte den Leipziger Bundesliga-Kämpfer und Enkel des Begründers des Schlettauer Judos, Eberhard Zabel, sowie Florian Süss vom TSV 1864 Schlettau auf der Matte zusammen.
Noah Zabel (weiß) eröffnete das Fest zu 40 Jahren Judo in Schlettau. Der Fight führte den Leipziger Bundesliga-Kämpfer und Enkel des Begründers des Schlettauer Judos, Eberhard Zabel, sowie Florian Süss vom TSV 1864 Schlettau auf der Matte zusammen. Bild: André März
Annaberg
40 Jahre Judo in Schlettau: Warum es bei den Mattenkämpfern im Erzgebirge keine Nachwuchssorgen gibt
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem großen Fest haben die Judoka ihr Jubiläum gefeiert. Ein Thüringer brachte den japanischen Kampfsport in die Region. Anfänger sind stets willkommen, auch im hohen Alter.

„Wir haben keine Nachwuchssorgen.“ Spätestens als Ray Meyer, Abteilungsleiter Judo beim TSV Schlettau, diesen Satz sagt, wird klar, diese Truppe ist eine besondere. 60 der rund 100 Judo-Mitglieder des Vereins sind auf der Matte aktiv, darunter bis zu 30 Kinder. Sie trainieren teilweise mehrfach wöchentlich an den drei Standorten Schlettau,...
