Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch in der 26. Auflage lockte das Turnier zahlreiche Nachwuchs-Judokas nach Schlettau.
Auch in der 26. Auflage lockte das Turnier zahlreiche Nachwuchs-Judokas nach Schlettau. Bild: Steffen Schürer
Auch in der 26. Auflage lockte das Turnier zahlreiche Nachwuchs-Judokas nach Schlettau.
Auch in der 26. Auflage lockte das Turnier zahlreiche Nachwuchs-Judokas nach Schlettau. Bild: Steffen Schürer
Annaberg
Judokas kämpfen in Schlettau um Medaillen und besondere Trophäen
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Räucherkerzchenturnier des TSV Schlettau ist seit Jahren eine feste Institution im Jahreskalender vieler Nachwuchs-Judokas. Auch in diesem Jahr war die Lindenhofturnhalle wieder gut gefüllt.

Zu einer liebgewonnenen Tradition hat sich in den vergangenen Jahren das Räucherkerzchenturnier für Judokas des TSV Schlettau entwickelt. Auch in der 26. Auflage hat das Turnier in der Lindenhofturnhalle wieder eine große Resonanz erfahren: 127 Judokas aus 15 Vereinen aus den Altersklassen U7 bis U11 ermittelten am Wochenende ihre Besten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
4 min.
40 Jahre Judo in Schlettau: Warum es bei den Mattenkämpfern im Erzgebirge keine Nachwuchssorgen gibt
Noah Zabel (weiß) eröffnete das Fest zu 40 Jahren Judo in Schlettau. Der Fight führte den Leipziger Bundesliga-Kämpfer und Enkel des Begründers des Schlettauer Judos, Eberhard Zabel, sowie Florian Süss vom TSV 1864 Schlettau auf der Matte zusammen.
Mit einem großen Fest haben die Judoka ihr Jubiläum gefeiert. Ein Thüringer brachte den japanischen Kampfsport in die Region. Anfänger sind stets willkommen, auch im hohen Alter.
Sandra Häfner
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
07.11.2025
5 min.
Prominenz im Erzgebirge: Warum ein kleines Schloss nicht nur bekannte Jazz-Musiker anlockt
War als Ausnahmekünstler auch schon in Schlettau: Giora Feidman aus Argentinien, der „Grandseigneur der Klezmermusik“.
30 Jahre gibt es den Förderverein Schloss Schlettau. In dieser Zeit hat sich das historische Gemäuer zu einem Anziehungspunkt in Sachen Musik und Literatur entwickelt. Nun steht ein Abschied bevor.
Antje Flath
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel