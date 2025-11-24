Judokas kämpfen in Schlettau um Medaillen und besondere Trophäen

Annaberg
Das Räucherkerzchenturnier des TSV Schlettau ist seit Jahren eine feste Institution im Jahreskalender vieler Nachwuchs-Judokas. Auch in diesem Jahr war die Lindenhofturnhalle wieder gut gefüllt.
Zu einer liebgewonnenen Tradition hat sich in den vergangenen Jahren das Räucherkerzchenturnier für Judokas des TSV Schlettau entwickelt. Auch in der 26. Auflage hat das Turnier in der Lindenhofturnhalle wieder eine große Resonanz erfahren: 127 Judokas aus 15 Vereinen aus den Altersklassen U7 bis U11 ermittelten am Wochenende ihre Besten.
