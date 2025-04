Annaberger Athleten setzen kraftvolle Akzente bei Meisterschaften

Bei der Deutschen Meisterschaft der Senioren im Kraftdreikampf stellten die Kreisstädter das erfolgreichste sächsische Team. Sie kehrten mit drei Medaillen aus Erfurt zurück.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren (Masters) im Kraftdreikampf in Erfurt haben die vier Starter des Annaberger Kraftsportclubs eine ordentliche Visitenkarte abgegeben. Aus ganz Deutschland waren rund 150 Kraftsportler in die thüringische Landeshauptstadt gereist, um sich an drei Tagen im Dreikampf zu messen. „Zuerst wird gebeugt,...