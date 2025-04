Annaberger Handballer ziehen Rodewischer Wölfen die Zähne

Nach sechs Niederlagen in Folge haben die Kreisstädter in der Regionsliga endlich wieder gewonnen. Weniger gut lief es für die HCAB-Frauen in Penig.

Die Handballer des HC Annaberg-Buchholz haben ihre Durststrecke in der Regionsliga endlich beenden können. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gewannen die Kreisstädter bei den Rodewischer Handballwölfen mit 34:24.