Badminton-Regionalligist startet in Mission Klassenerhalt

Zum Auftakt der neuen Saison muss der TSV Niederwürschnitz zweimal im Raum München ran. Aus dem Drahtseilakt des Vorjahres haben die Erzgebirger ihre Lehren gezogen.

Eines wissen die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz ganz genau. Eine solche Saison wie die vergangene wollen sie so schnell nicht noch einmal erleben. Zwar starteten die Erzgebirger in ihre zweite Saison nach dem Aufstieg in die Regionalliga mehr als passabel, doch die Rückrunde glich infolge verletzungs- und berufsbedingter Ausfälle...