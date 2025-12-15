Bittere Lehrstunde im Pokal trübt Weihnachtsstimmung der Marienberger Handballerinnen

Marienberg
Statt kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal Selbstvertrauen zu tanken, hat sich die Krise der HSV-Damen verschärft. Der Trainer zeigt sich enttäuscht, hat aber eine Hoffnung.
Im Viertelfinale des Handball-Sachsenpokals der Frauen wird das Erzgebirge weiterhin vertreten sein. Allerdings nur durch den SV Schneeberg, der beim Radeberger SV II mit 30:23 gewinnen konnte. Dagegen mussten die Spielerinnen des HSV 1956 Marienberg aufgrund einer 17:30-Niederlage beim Heidenauer SV im Achtelfinale die Segel streichen. Obwohl die...
