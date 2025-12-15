MENÜ
Für HSV-Trainer Chris Tippmann war die Leistung seiner Mannschaft phasenweise schwer zu ertragen.
Für HSV-Trainer Chris Tippmann war die Leistung seiner Mannschaft phasenweise schwer zu ertragen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Bittere Lehrstunde im Pokal trübt Weihnachtsstimmung der Marienberger Handballerinnen
Von Andreas Bauer
Statt kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal Selbstvertrauen zu tanken, hat sich die Krise der HSV-Damen verschärft. Der Trainer zeigt sich enttäuscht, hat aber eine Hoffnung.

Im Viertelfinale des Handball-Sachsenpokals der Frauen wird das Erzgebirge weiterhin vertreten sein. Allerdings nur durch den SV Schneeberg, der beim Radeberger SV II mit 30:23 gewinnen konnte. Dagegen mussten die Spielerinnen des HSV 1956 Marienberg aufgrund einer 17:30-Niederlage beim Heidenauer SV im Achtelfinale die Segel streichen. Obwohl die...
