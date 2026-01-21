MENÜ
Karin Schilder, Hartmut Schilder, Holger Anis und Uwe Fiedler (v. l.) trainieren fleißig.
Karin Schilder, Hartmut Schilder, Holger Anis und Uwe Fiedler (v. l.) trainieren fleißig. Bild: Carsten Wagner
Aue
Bowling mit Profis und Laien im Erzgebirge – warum das trotzdem ein Turnier auf Augenhöhe wird
Von Anna Neef
Bowling ist nicht gleich Bowling, sagen Experten des Sports. Holger Anis von den Hotbowlers aus Schwarzenberg bestätigt das. Und kommt am Sonnabend nur zu gern der Einladung von „Freie Presse“ nach.

Die hauseigenen Bälle machen den Unterschied. „Dadurch wird es für alle fair“, sagt Holger Anis. Kommenden Sonnabend ist er beim Neujahrsturnier der „Freien Presse“ in Joes Freizeithallen in Schwarzenberg-Neuwelt mit von der Partie. Gewonnen hat er diesen Wettstreit noch nie, gesteht der 59-Jährige. Seit mehr als 25 Jahren hat das...
