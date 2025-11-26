Christen aus dem Erzgebirge messen sich im Freizeitfußball

Aue
Das Hallenturnier der Auer Christen hat einen klaren Sieger gesehen. Die Gastgeber selbst sorgten für eine Überraschung.
Fünf Mannschaften haben um den Pokal der Auer Christen im Freizeitfußball gekämpft. Bei der 26. Auflage stand der Pokalsieger nach zehn Spielen fest: das Team der CSG Schneeberg. Drei Siege, ein Remis und 5:1 Tore sprechen Bände. Auf Platz 2 landete „St. Peter & Paul“ aus Zwönitz, wobei diese Mannschaft nur durch späte Gegentore ein...
