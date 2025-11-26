Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Pokal der Auer Christen im Freizeitfußball ging nach Schneeberg.
Der Pokal der Auer Christen im Freizeitfußball ging nach Schneeberg.
Aue
Christen aus dem Erzgebirge messen sich im Freizeitfußball
Redakteur
Von Anna Neef
Das Hallenturnier der Auer Christen hat einen klaren Sieger gesehen. Die Gastgeber selbst sorgten für eine Überraschung.

Fünf Mannschaften haben um den Pokal der Auer Christen im Freizeitfußball gekämpft. Bei der 26. Auflage stand der Pokalsieger nach zehn Spielen fest: das Team der CSG Schneeberg. Drei Siege, ein Remis und 5:1 Tore sprechen Bände. Auf Platz 2 landete „St. Peter & Paul“ aus Zwönitz, wobei diese Mannschaft nur durch späte Gegentore ein...
