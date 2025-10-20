Der EHV Aue im Aufwind: Gelingt im Derby gegen Plauen der vierte Sieg in Folge?

Trotz Personalnot zerrt der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge derzeit mächtig an den Ketten. Beim Stralsunder HV lieferte Aue eine starke Leistung ab. Am Freitagabend folgt ein Kracher.

Das Spiel glich einem Krimi: Der EHV Aue hat es an der Küste spannend gemacht. Denn nach einem fulminanten Start beim Stralsunder HV gaben die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in der 34. Minute die Führung an die Nordlichter ab. Auf das 16:15 für die Gastgeber antworteten die Gäste mit einem 3:0-Lauf, was Stralsund in eine Auszeit...