Auf einer Erfolgswelle schwimmen die Handballer des EHV Aue aktuell. Trotz Personalnot.
Auf einer Erfolgswelle schwimmen die Handballer des EHV Aue aktuell. Trotz Personalnot.
Aue
Der EHV Aue im Aufwind: Gelingt im Derby gegen Plauen der vierte Sieg in Folge?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Personalnot zerrt der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge derzeit mächtig an den Ketten. Beim Stralsunder HV lieferte Aue eine starke Leistung ab. Am Freitagabend folgt ein Kracher.

Das Spiel glich einem Krimi: Der EHV Aue hat es an der Küste spannend gemacht. Denn nach einem fulminanten Start beim Stralsunder HV gaben die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in der 34. Minute die Führung an die Nordlichter ab. Auf das 16:15 für die Gastgeber antworteten die Gäste mit einem 3:0-Lauf, was Stralsund in eine Auszeit...
Mehr Artikel