Max Mohs hat allen Grund zur Freude: Nach 18 Wochen Verletzungspause ist er im Tor des EHV Aue zurück. Bild: Ralf Wendland
Max Mohs hat allen Grund zur Freude: Nach 18 Wochen Verletzungspause ist er im Tor des EHV Aue zurück. Bild: Ralf Wendland
Aue
Der EHV Aue und die Sache mit den missglückten Generalproben
Redakteur
Von Anna Neef
Max Mohs ist im Sommer 2025 zum Handball-Drittligisten ins Erzgebirge gewechselt. Anfang September fiel der Keeper verletzungsbedingt aus. Nun ist er wieder fit und formuliert sein persönliches Ziel.

18 Wochen hat Max Mohs im Aufgebot des EHV Aue gefehlt. Jetzt kehrte der Keeper wieder an seine Wirkungsstätte zurück: Im Testspiel des Handball-Drittligisten gegen Dukla Prag stand der 25-Jährige am Dienstagabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle im Tor. „Ich fühle mich damit sehr gut - und das ist zugleich das erfreulichste an diesem...
