Christian Flegel und seine vier Kinder gingen in Geyer allesamt für den SC Norweger Annaberg an den Start.
Die Starterinnen der Altersklasse W 9 kurz nach dem Start am Schanzenareal.
Als Moderator fungierte Rico Müller vom SSV Geyer.
Christian Flegel und seine vier Kinder gingen in Geyer allesamt für den SC Norweger Annaberg an den Start.
Die Starterinnen der Altersklasse W 9 kurz nach dem Start am Schanzenareal.
Als Moderator fungierte Rico Müller vom SSV Geyer.
Annaberg
Der schnellste Zahnarzt des Erzgebirges
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Crosslauf der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer hat ein Annaberger auf der Königsdistanz triumphiert. Der Sport war für ihn schon immer wichtig – und dient nun als Ausgleich zum Berufsalltag.

Bis zu 60 Stunden pro Woche widmet Christian Flegel nach eigener Schätzung seiner Arbeit. „Dazu kommen auch noch unsere vier Kinder“, sagt der Zahnarzt aus Annaberg, der sich wegen des oft stressigen Alltags aber keine großartige Entspannung gönnt. Im Gegenteil: Sein Ausgleich besteht darin, Sport zu treiben. „Jeden Tag fahre ich mit dem...
13.11.2025
1 min.
Von wegen Pause: Sportler aus dem Erzgebirge schnüren am Feiertag die Laufschuhe
Zum Vereinscross ruft die WSG Schwarzenberg-Wildenau kommenden Mittwoch nach Geyer.
Der 14. Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau geht am Buß- und Bettag in gewohnter Manier an den Schanzen in Geyer über die Bühne. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.
Anna Neef
18.11.2025
2 min.
Crosslauf-Saison erlebt im Erzgebirge ihren Höhepunkt
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen.
Reger Betrieb ist am Mittwoch beim Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer zu erwarten. Heiß sind auch die Starter des LV 90 Erzgebirge, die zuletzt bei ihrem Heimspiel überzeugten.
Andreas Bauer
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel