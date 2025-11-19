Der schnellste Zahnarzt des Erzgebirges

Annaberg
Beim Crosslauf der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer hat ein Annaberger auf der Königsdistanz triumphiert. Der Sport war für ihn schon immer wichtig – und dient nun als Ausgleich zum Berufsalltag.
Bis zu 60 Stunden pro Woche widmet Christian Flegel nach eigener Schätzung seiner Arbeit. „Dazu kommen auch noch unsere vier Kinder“, sagt der Zahnarzt aus Annaberg, der sich wegen des oft stressigen Alltags aber keine großartige Entspannung gönnt. Im Gegenteil: Sein Ausgleich besteht darin, Sport zu treiben. „Jeden Tag fahre ich mit dem...
